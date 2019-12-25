Рождественский карп вызвал серьезное ДТП в Чехии

В понедельник перед Сочельником в чешском селе Горни произошла курьезная авария, в результате которой пострадавшую пришлось забирать с места происшествия вертолетом.

Об инциденте пишет чешское издание Refresher, сообщает "Европейская правда".

62-летняя женщина за рулем Skoda Felicia ехала деревней, когда на соседнем сиденье с полиэтиленового пакета выпрыгнул живой карп, которого она везла домой, и оказался у нее на коленях.

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"Шокированная женщина потеряла контроль над управлением автомобилем и сначала сбила дорожный знак, а затем врезалась в бетонный столб", - заявила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.

Женщину пришлось транспортировать в больницу на вертолете, у нее оказался перелом в области голеностопного сустава и ушиб грудной клетки.

Полиция предупредила жителей, чтобы они должным образом закрепляли живого карпа во время транспортировки.

Традиция живого рождественского карпа распространена в Чехии и других частях центральной и восточной Европы. Карпа часто покупают за несколько дней до Рождества и позволяют жить в ванной до момента, когда хозяева готовят его для праздничного стола.

Особенно карпов любят дети - они привязываются к ним и даже дают имена.