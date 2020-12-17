Польські ЗМІ обговорюють жорсткий вирок за знущання над рибою в супермаркеті

У Польщі обговорюють досить суворе рішення суду у зв’язку з жорстоким поводженням з живою рибою у супермаркеті, яким причетних працівників засудили до штрафів та умовного позбавлення волі - що є чи не першим прецедентом.

Як пише "Європейська правда", про це пишуть низка ЗМІ.

Позов щодо поводження з живою рибою в одному з супермаркетів Варшави - тримання без води та пакування у сухі пластикові пакети - подали ще 10 років тому з ініціативи екоактивістів.

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Спершу позов програли у суді другої інстанції, але після повторного розгляду 2 грудня суд визнав провину трьох співробітників супермаркету. Як пише Gazeta Wyborcza, тодішньому керівникові рибного відділу супермаркету дали 1 рік позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки, ще двом продавцям - по 10 місяців з відтермінуванням на 2 роки.

"У випадку з чотириногими, добитися людської емпатії та реакції на жорстокість значно легше. Але з рибою досі поводяться як з "другосортними" створіннями, як і з птахами. Важливо, щоб люди зрозуміли, що це теж жива істота і її треба захищати", - цитує Polskie Radio Кароліну Кушлевич, адвокатку, яка у суді добивалася справедливості для коропів.

"Це сигнал, що судова система вже не погоджуватиметься з тим, коли до цих створінь ставляться з повною безкарністю. Наскільки мені відомо, це перший випадок, коли людину, що упаковувала живих коропів без води, визнають винною у злочині. Це дуже сильний сигнал і удар по неприйнятних практиках", - наводить її слова портал Noizz.

Кароліна Кушлевич зауважує, що певно чимало людей не можуть спокійно дивитися на страждання риби, що продається живою на ярмарках і ринках у посудинах з мінімальною кількістю води, але не всі наважуються скаржитися на це. На її думку, вирок суду допоможе змінити цю ситуацію і надалі зменшити обсяги торгівлі живою рибою.

Вирок винесли якраз у період, коли коропи стають особливо популярними у меню польських родин і багато людей саме задумуються про те, щоб придбати рибину, зауважує Radio Zachod.

Зауважимо, що суд не розглядав питання того, яку подальшу долю мала придбана покупцями риба.

Традиція живого різдвяного коропа поширена в низці країн центральної і східної Європи. Коропа часто купують за кілька днів до Різдва і дозволяють жити в ванній до моменту, коли господарі готують його для святкового столу.

Особливо коропів люблять діти - вони прив'язуються до них і навіть дають імена.