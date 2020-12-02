Премьер Чехии хочет продолжить "коронавирусное" чрезвычайное положение до середины января

Премьер Чехии Андрей Бабиш предлагает продлить чрезвычайное положение в Чехии из-за ситуации с коронавируса почти до середины января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Срок действия чрезвычайного положения, после последнего продолжение, всплывет 12 декабря. Премьер считает необходимым продлить его еще на 30 дней - до 11 января, аргументируя это тем, что ситуация еще не стабилизировалась и такой режим нужно сохранить в дальнейшем, чтобы могли продолжаться все противоэпидемические мероприятия.

Читайте также В Чехии рассказали, как будет происходить вакцинация от COVID

"Вирус все еще здесь, и цифры, которые мы увидели во вторник, меня совсем не вдохновляют. Единственное решение - это вакцина. Поэтому мы будем просить о продлении чрезвычайного положения на 30 дней", - сказал он. Андрей Бабиш отметил, что вакцинация в Чехии будет добровольной и бесплатной.

Бабиш заявил также, что беспокоится по поводу последствий первого ослабления жесткого карантина, которое запланировано на 3 декабря - открытие непродуктовых магазинов, ресторанов и спортзалов. Жесткий "локдаун" в стране действовал с 22 октября.

"Это многовато послаблений и я немного обеспокоен этим ... Было бы хорошо, если бы люди не сразу воспользовались возможностью и немного подождали", - отметил премьер.

В то же время, часть парламентариев считают, что дальнейшее продолжение чрезвычайного положения - чрезмерный шаг. Когда во время последнего голосования за продление чрезвычайного положения правительство хотело продлить его на месяц, депутаты согласились только на 2 недели.

В целом чрезвычайное положение в Чешской Республике действует с 5 октября.

За последние сутки в стране зарегистрировали 5176 новых заражений коронавирусом - несущественно больше, чем в этот день неделю назад - 4935.

Рекордным показателем остается более 15 700 заражений в сутки 4 ноября. С тех пор ежедневный прирост больных, благодаря жесткому карантину, постепенно снижается.