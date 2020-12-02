Прем’єр Чехії хоче продовжити "коронавірусний" надзвичайний стан до середини січня

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш пропонує продовжити надзвичайний стан у Чехії через ситуацію з коронавірусом майже до середини січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Термін дії надзвичайного стану, після останнього продовження, спливе 12 грудня. Прем’єр вважає за необхідне продовжити його ще на 30 днів, аргументуючи це тим, що ситуація ще не стабілізувалася і такий режим треба зберегти надалі, аби могли продовжуватися всі протиепідемічні заходи.

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"Вірус все ще тут, і цифри, які ми побачили у вівторок, мене зовсім не надихають. Єдине рішення - це вакцина. Тож ми будемо просити про продовження надзвичайного стану на 30 днів", - сказав він. Андрей Бабіш зазначив, що вакцинація у Чехії буде добровільною та безкоштовною.

Бабіш заявив також, що тривожиться з приводу наслідків першого послаблення жорсткого карантину, що заплановане на 3 грудня - відкриття непродуктових магазинів, ресторанів та спортзалів. Жорсткий "локдаун" в країні діяв з 22 жовтня.

"Це трохи забагато послаблень і я трохи стривожений цим… Було б добре, якби люди не одразу скористалися можливістю і трохи зачекали", - зазначив прем’єр.

Водночас, частина парламентарів вважають, що подальше продовження надзвичайного стану - надмірний крок. Коли під час останнього голосування за продовження надзвичайного стану уряд хотів продовжити його на місяць, депутати погодилися лише на 2 тижні.

В цілому надзвичайний стан в Чеській Республіці діє з 5 жовтня.

За останню добу в країні зареєстрували 5176 нових заражень коронавірусом - несуттєво більше, ніж у цей день тиждень тому - 4935.

Рекордним показником залишається понад 15700 заражень за добу 4 листопада. Відтоді щоденний приріст хворих, завдяки жорсткому карантину, поступово знижується.



