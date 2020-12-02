Магазины, школы и детсады: Австрия анонсировала ослабление карантина

Австрия с 7 декабря ослабит жесткие карантинные ограничения, действующие в стране с 17 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Комендантский час, который до сих пор был круглосуточным с рядом исключений, сужается до ночного - с 8 вечера до 6 утра. В этот промежуток времени людям все равно можно выходить из дома, если это связано с работой, важными бытовыми нуждами, уходу за близким человеком или для упражнений на свежем воздухе.

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Увеличивается допустимое количество встреч. Если последние две недели за день разрешалось видеться не более чем с одним человеком из другого домохозяйства, то теперь разрешены встречи до шести человек. На Рождество будет разрешено собираться компаниями до 10 человек.

Восстанавливают работу общеобразовательные школы и детсады, но для учеников старше 10 лет маска будет обязательной. Старшая школа и университеты остаются на дистанционном обучении.

Открываются магазины "второстепенных" товаров - но с ограничением на разрешенное количество покупателей и обязательством придерживаться масочного режима.

Также могут возобновить работу парикмахерские, массажные салоны и подобные заведения - с масочным режимом и ограничением: 1 человек на 10 квадратных метров площади.

С такими же требованиями могут открыться музеи и библиотеки.

Открыть рестораны планируют лишь 7 января. К тому времени они могут продавать блюда с собой с 6 утра до 7 вечера, а на доставку - без ограничений во времени.

Так же закрытыми остаются гостиницы, ночные клубы и спортзалы - кроме профессиональных спортсменов.

Все массовые мероприятия, включая свадьбы, запрещены. Исключение - похороны с участием самое большее 50 человек, и религиозные службы.

Горнолыжным курортам будет разрешено открыться с 24 декабря.

С 7 января обещают ослабление также для театров и кинотеатров.

Напомним, в эти выходные Австрия готовится начать массовое тестирование населения на коронавирус, вдохновившись примером Словакии и Северного Тироля. Кампанию вакцинации от коронавируса надеются начать в январе 2021 года.