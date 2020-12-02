Магазини, школи й дитсадки: Австрія анонсувала послаблення карантину

Австрія з 7 грудня послабить жорсткі карантинні обмеження, що діють в країні з 17 листопада і попередньо оголошувалися до 6 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Комендантська година, яка досі була цілодобовою із низкою винятків, звужується до нічної - з 8 вечора до 6 ранку. У цей проміжок часу людям все одно можна виходити з дому, якщо це пов’язано з роботою, важливими побутовими потребами, піклуванням за близькою людиною чи для вправ на свіжому повітрі.

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Збільшується дозволена кількість зустрічей. Якщо останні два тижні за день дозволялося бачитися не більш ніж з однією людиною з іншого домогосподарства, тепер дозволені зустрічі до 6 осіб. На Різдво буде дозволено зібратися компаніями до 10 осіб.

Відновлюють роботу загальноосвітні школи та дитсадки, але для учнів старших 10 років маска буде обов’язковою. Старша школа й університети залишаються на дистанційному навчанні.

Відкриваються магазини "другорядних" товарів - але з обмеженням на дозволену кількість покупців та зобов’язанням дотримуватись маскового режиму.

Також можуть відновити роботу перукарні, масажні салони і подібні заклади - з масковим режимом і обмеженням: 1 людина на 10 квадратних метрів площі.

З такими ж вимогами можуть відкритися музеї та бібліотеки.

Відкрити ресторани планують лише з 7 січня. До того часу вони можуть продавати страви з собою з 6 ранку до 7 вечора, а на доставку - без обмежень у часі.

Так само зачиненими залишаються готелі, нічні клуби та спортзали - окрім професійних спортсменів.

Усі масові заходи, включно з весіллями, заборонені. Виняток - похорони, за участі щонайбільш 50 осіб, та релігійні служби.

Гірськолижним курортам буде дозволено відкритися з 24 грудня.

З 7 січня обіцяють послаблення також для театрів і кінотеатрів.

Нагадаємо, цими вихідними Австрія готується розпочати масове тестування населення на коронавірус, надихнувшись прикладом Словаччини та Північного Тіролю. Кампанію вакцинації від коронавірусу сподіваються розпочати в січні 2021 року.