Австрия начала массовое тестирование на коронавирус в первом пилотном городке

Австрия начала массовое тестирование населения на коронавирус в первом небольшом городе, готовясь к запуску общенациональной кампании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Для пилотного этапа выбрали городок Аннаберг-Лунгец, недалеко от Зальцбурга. Его население - чуть более 2 тысяч человек. Более широкая кампания тестирования в масштабах страны должна начаться в конце недели.

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Правительство заказало 10 млн быстрых тестов на коронавирус, с помощью которых планируется в две волны проверить на вирус значительную долю девятимиллионного населения Австрии - так, как это ранее сделали Словакия и Южный Тироль.

Первая волна тестирования охватит Вену, а также провинции Тироль и Форарльберг, где проживает около 1,1 млн человек.

Участие в тестировании - добровольное. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал людей приходить на пункты тестирования, аргументируя это тем, что быстрое выявление больных коронавирусом позволит быстрее выйти из строгого карантина.

Напомним, Австрия объявила жесткий локдаун с середины ноября минимум до 6 декабря.