В Ватикане рассказали, как Папа Франциск проведет рождественскую мессу в условиях эпидемии

Папа Римский Франциск проведет рождественскую службу с меньшим количеством верующих и с рядом мер безопасности, учитывая продолжающуюся эпидемию коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщили в Ватикане.

Служба в Базилике Св. Петра начнется на два часа раньше, чем в предыдущие годы - в 19:30, чтобы завершиться до наступления комендантского часа в 22:00.

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На мессе смогут присутствовать лишь небольшое количество верующих и духовенства, тогда как обычно ее посещали сотни людей.

Папа Римский Франциск в этот раз на Рождество не будет раздавать благословения "Urbi et Orbi" на площади Св. Петра с центрального балкона базилики. Зато церемонию перенесли внутрь Апостольского дворца, ее будут транслировать онлайн с сурдопереводом.

Понтифик недавно посоветовал людям, которые чувствуют себя подавленными из-за пандемии, подумать о тех, кто оказался в большей беде, чем они.

Сообщается также, что на днях в двух кардиналов, близких к папе, подтвердили заражение коронавируса.

В Страстную пятницу, в разгар первой волны пандемии коронавируса, Папа Римский Франциск провел крестный ход и литургию в Ватикане без участия верующих. Понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.