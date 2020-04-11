Страсна п'ятниця без вірян: Папа Франциск відслужив літургію на порожній площі Св. Петра

Папа Римський Франциск у Страсну п’ятницю провів хресну ходу та літургію у Ватикані без участі вірян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

У зв’язку з карантинними обмеженнями, цьогорічні хресна хода та літургія у Страсну п’ятницю у Ватикані відбулися без участі вірян.

Папа Римський провів службу на фактично порожній площі Святого Петра. Зазвичай на ході та літургії присутні тисячі людей. Цього року понтифіка супроводжували лише п'ять ув'язнених з тюрми з італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ять лікарів і медсестер з Ватикану.

Фото: Vatican News

"Сьогодні, в цей момент, роздумую про розп’ятого Господа та про численні історії розп’ятих протягом історії, також і тих сьогоднішніх, розіп’ятих пандемією: лікарів, медсестер і медбратів, черниць, священиків, які немов солдати, померли на фронті, віддали життя з любові, витривавши як Марія під хрестами, як своїми, так своєї спільноти, в лікарнях, піклуючись про хворих. Також і сьогодні існують розіп’яті, що вмирають з любові, саме такі думки приходять мені тепер", – сказав папа Франциск в ефірі італійського суспільного мовника Rai перед службою.