Нормандская встреча советников должна состояться в январе в Берлине - Ермак

Украина рассчитывает в январе на проведение встречи политических советников по Донбассу в Нормандском формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в беседе с журналистами в Киеве.

"Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в Нормандском формате. Как место встречи обсуждается Берлин", - сказал Ермак.

"Мы по-прежнему рассматриваем встречу советников как инструмент встречи лидеров в Нормандском формате", - добавил он.

По словам Ермака, "предварительно согласованы четыре точки разведения на линии соприкосновения на Донбассе".

По данным нескольких источников ЕвроПравды, ранее велась подготовка встречи советников в декабре, рассматривались несколько вариантов дат, но впоследствии по инициативе РФ ее отложили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы участия Соединенных Штатов Америки в Нормандском формате, поскольку это существенно усилило бы позиции Украины.

Предыдущая нормандская встреча на уровне советников состоялась в сентябре в Берлине. Больше о ней: Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине

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