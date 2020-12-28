Нормандська зустріч радників має відбутися в січні у Берліні - Єрмак

Україна розраховує у січні на проведення зустрічі політичних радників щодо Донбасу в Нормандському форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у розмові з журналістами в Києві.

"Ми плануємо, що до кінця січня відбудеться зустріч радників у Нормандському форматі. Як місце зустрічі обговорюється Берлін", - сказав Єрмак..

"Ми як і раніше розглядаємо зустріч радників як інструмент зустрічі лідерів у Нормандському форматі", - додав він.

За словами Єрмака, "попередньо узгоджено чотири точки розведення на лінії зіткнення на Донбасі".

За даними кількох джерел ЄвроПравди, раніше велася підготовка зустрічі радників у грудні, розглядалися кілька варіантів дат, але згодом за ініціативи РФ її відклали.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би участі Сполучених Штатів Америки у Нормандському форматі, оскільки це суттєво посилило би позиції України.

Попередня нормандська зустріч на рівні радників відбулась у вересні в Берліні. Більше про неї: Шантаж убивством Мінська: що пішло не так на переговорах Єрмака у Берліні

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