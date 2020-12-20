Зеленский хочет участия США в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы участия Соединенных Штатов Америки в "нормандском формате", поскольку это существенно усилило бы позиции Украины.

Об этом он сказал в интервью New York Times, фрагменты из которого обнародовала пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда". Отметим, речь идет о транскрипте беседы, а не редакционном материале.

На вопрос о том, хотел бы ли он более активной роли США в переговорах с Россией и участия в "нормандском формате" Зеленский ответил, что "очень хотел бы" этого.

"Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандском формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России ... Мне очень понравились месседжи нового президента, господина Джо Байдена , который заявил о том, что у них, его команды, есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе", - отметил Владимир Зеленский.

По его мнению, роль США могла бы стать ключевой и в том, чтобы завершить конфликт, и чтобы помочь с реинтеграцией и восстановлением деоккупированного Донбасса.

"Мы понимаем, что США сегодня - гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны в Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса ... А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. Мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы туда зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть США", - пояснил он.

Президент добавил, что надеется на ведущую роль Штатов в шагах для деоккупации Крыма, в том числе в рамках Крымской платформі - международной площадки для дискуссии о деоккупации полуострова, который инициировала Украина.

Зеленский отметил также, что надеется на восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер.

Ранее в Офисе президента уже заявляли, что планируют обращаться к США с таким предложением после инаугурации Джо Байдена.