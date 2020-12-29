Великобритания и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Великобритания и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Церемония подписания состоялась в Анкаре 29 декабря при участии министров торговли двух стран в формате видеоконференции.

Соглашение обеспечит беспрепятственное движение товаров между странами после 1 января, когда Британия перестанет входить в единый рынок ЕС.

Великобритания - второй крупнейший рынок для турецкого экспорта, наибольшую долю которого составляют ценные металлы, автомобили, текстиль и электрооборудование. В 2019 году товарооборот между странами составлял 18,6 млрд фунтов стерлингов.

Хотя Турция не является членом ЕС, но входит в таможенный союз с ЕС, поэтому отдельное соглашение между Британией и Турцией невозможно было подписать до завершения переговоров между ЕС и Лондоном об их дальнейших торговых отношениях.

"Сегодняшнее соглашение дает уверенность в завтрашнем дне для бизнеса и поддержит тысячи рабочих мест... Это также шаг к новому, более амбициозному соглашению с Турцией в ближайшем будущем, и это часть нашего плана сделать Британию центром сети современных соглашений со странами с динамической экономикой", - отметила секретарь по международной торговле Элизабет Трасс.

"Без этого соглашения около 75% турецкого экспорта могло попасть под пошлины, что повлекло бы потерю около $ 2,4 млрд, теперь такого риска нет", - отметила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

В Департаменте международной торговли Британии отмечают, что соглашение обеспечит преференции для 7600 британских предприятий, экспортирующих в Турцию машины, железо и сталь.

Несмотря на то, что обе страны не успевают ратифицировать соглашение до конца года, оно вступит в силу с 1 января.

Предполагается, что страны продолжат дискуссии для расширения соглашения на услуги и аргопродукцию в последующие два года.

Как отмечает The Guardian, это уже 62-е подписанное Британией соглашение на фоне подготовки к окончательному ее выходу из ЕС и единого рынка, и пятое крупнейшее соглашение - после соглашений с Японией, Канадой, Швейцарией и Норвегией.