Шпаргалка для правительства: чем полезны для Украины условия "развода" Британии и ЕС

Усі вихідні бізнес по обидва боки Ла-Маншу читав 1246 сторінок тексту тільки-но узгодженої угоди між Великою Британією та ЄС.

Цей документ, який ще навіть не встигли толком пронумерувати, хоча й не стосується України прямо, все ж досить значно вплине і на нашу торговельну політику. Особливо беручи до уваги наше прагнення оновити Угоду про асоціацію.

Але перш за все про реакцію бізнесу, в якій були нотки непевності і розчарування. Скептичні зауваження бізнесу зрозумілі: десятиліття роботи над формуванням внутрішнього ринку зробили торгівлю між державами-членами ЄС дуже комфортною, а кордони – взагалі непомітними.

Тому сам факт відновлення формальностей на кордоні Британії і ЄС – це негатив.

Але порівняйте його з формальностями, які є на кордоні України з ЄС, і зрозумієте:

угода Британії та ЄС є на порядок амбітнішою, ніж українська Угода про асоціацію.

А тому ця угода – величезна перемога і Британії, і ЄС, і решти світу. У тому числі в ній є багато корисного для України.

Користь політична

Наша інтеграція в ЄС записана на рівні Конституції. Ми вже двадцять років адаптуємо своє законодавство до вимог ЄС.

Років з 15 Євросоюз нам обіцяє економічну інтеграцію до свого внутрішнього ринку. Але це відбувається так скрипуче і повільно, ніби хтось на практиці вирішив довести правдивість слів Вінстона Черчилля, що успіхом є шлях від розчарування до розчарування без втрати ентузіазму.

Одна з причин – це модель побудови наших відносин із Євросоюзом.

Ми часто використовуємо як взірець досвід розширення початку 2000-х років, який вже давно став історією. Або норвезьку чи швейцарську моделі – які є дико унікальними.

Ми намагалися, наскільки можливо, реплікувати цей досвід в Угоді про асоціацію і маємо закріплену концепцію internal market treatment (режим внутрішнього ринку). Але на практиці ця ідея шкутильгає на обидві ноги.

Питання не лише у тому, що нам здається, що ми заслуговуємо більшого, ніж ЄС готовий дати.

Швидше, проблема якраз у тому, щоби створити правильну мову, якою написати доступ на ринок ЄС на основі відповідності правил.

Таким прикладом може стати Угода ЄС і Британії, яка написана мовою торговельного права і торговельної угоди, а не мовою інтеграції з ЄС. Ця угода багато в чому структурована як торгова частина Угоди про асоціацію.

Завдяки цьому Києву тепер буде легше проводити порівняння і пояснювати, чого ми насправді хочемо.

Це важливо також через те, що від імені ЄС переговори з Британією вели люди, які також відповідають і за відносини з Україною. Тому їм буде зрозуміла представлена тут логіка.

Користь економічна

Угода ЄС з Британією – чи не єдина, яка дає доступ на ринок товарів без винятків. Україна теж має таку амбіцію.

Тому очевидно, що в переговорах про оновлення Угоди про асоціацію ми будемо виходити з пропозиції створення режиму вільної торгівлі без вилучень. Так само, як будемо діяти і в наступній фазі переговорів із Британією, які матимуть розпочатися у 2022 році.

Умовою для такого доступу ЄС назвав дотримання level playing field (рівні вимоги) – тобто того ж рівня дотримання правил у сфері праці, захисту довкілля, конкуренції та державної допомоги.

Але якщо порівняти розділ XI Угоди між ЄС і Британією, то ви побачите багато спільного з розділами Угоди про асоціацію з Україною, присвяченим торгівлі і сталому розвитку, конкуренції, державній допомозі, співпраці у сфері соціального захисту і захисту довкілля.

Тут також стане у пригоді й наш діалог з ЄС про залучення України до Європейського зеленого курсу. Це також наша амбіція – оскільки в рамках Угоди про асоціацію вже де-факто записані зобов‘язання щодо рівних вимог, то ми маємо право на повне зняття торговельних бар‘єрів ЄС.

Тим більше, що Мішель Барн'є вже заявив, що цей принцип стане наріжним елементом торгової політики ЄС для подальших переговорів.

Користь практична

На додаток до того, що угода ЄС з Британією написана у торговому форматі, вона ще написана і дуже детально. Аж до інструкцій із заповнення ліцензій і кольору паперу, на якому їх треба друкувати.

Це є вкрай важливим для імплементації нашої Угоди про асоціацію.

Наприклад, УА лише двома-трьома словами згадує про авторизованих економічних операторів, натомість угода ЄС з Британією прописує ці питання дуже детально. Що теж важливо для впровадження нашого митного безвізу.

Або ж ті самі автотранспортні перевезення і авіаційний транспорт – у британській угоді дуже детально прописано умови надання цих послуг. Оскільки для нас транспорт стає дедалі важливішим у відносинах з Євросоюзом, його угода з Британією буде непоганою підказкою про те, як ці питання можна врегулювати.

А найцікавіше полягає в тому, що 1246 сторінок тексту охоплюють далеко не всі питання.

До Угоди додано ще півтора десятка декларацій про подальші переговори між ЄС і Британією, тож нам є за чим стежити.

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