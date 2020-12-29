Британія і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Британія і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі, що набере чинності з 1 січня 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Церемонія підписання відбулася в Анкарі 29 грудня за участі міністрів торгівлі обох країн у форматі відеоконференції.

Угода забезпечить безперешкодний рух товарів між країнами після 1 січня, коли Британія перестане входити до єдиного ринку ЄС.

Британія - другий найбільший ринок для турецького експорту, найбільшу частку якого складають цінні метали, автомобілі, текстиль та електрообладнання. У 2019 році товарооборот між країнами складав 18,6 млрд фунтів стерлінгів.

Хоча Туреччина не є членом ЄС, але входить до митного союзу з ЄС, тому окрему угоду між Британією та Туреччиною неможливо було підписати до завершення перемовин між ЄС і Лондоном про їхні подальші торгові відносини.

"Сьогоднішня угода дає впевненість у завтрашньому дні для бізнесу і підтримає тисячі робочих місць… Це дороговказ до нової, більш амбітної угоди з Туреччиною у найближчому майбутньому, і це частина нашого плану зробити Британію центром мережі сучасних угод з країнами з динамічною економікою", - зазначила секретар з міжнародної торгівлі Елізабет Трасс.

"Без цієї угоди близько 75% турецького експорту могло потрапити під мита, що спричинило би втрату близько $2.4 млрд; тепер такого ризику немає", - зазначила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан.

У Департаменті міжнародної торгівлі Британії зазначають, що угода забезпечить преференції для 7600 британських підприємств, що експортують до Туреччини машини, залізо і сталь.

Попри те, що обидві країни не встигають ратифікувати угоду до завершення року, вона набере чинності з 1 січня.

Передбачається, що країни продовжать дискусії для розширення угоди на послуги та аргопродукцію у наступні два роки.

Як зазначає The Guardian, це вже 62-га підписана Британією угода на тлі підготовки до остаточного її виходу з ЄС та єдиного ринку, та п’ята найбільша угода - після угод з Японією, Канадою, Швейцарією та Норвегією.