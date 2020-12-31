Меркель считает, что 2020 год был самым тяжелым за ее 15 лет канцлерства
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что 2020 год был самым тяжелым за все ее 15 лет на посту канцлера лично для нее и для страны.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом канцлер сказала в своей предновогодней речи.
"Вряд ли я преувеличу, если скажу, что никогда за последние 15 лет у нас всех не было столь сложного года", - сказала она в телеобращении, отметив, что вызовы такого масштаба как пандемия коронавируса происходят чуть ли не раз в столетие.
"Это кризис исторического масштаба, который требовал огромных усилий от каждого из нас и очень больших - от некоторых из нас. Я знаю, что для этих исторических усилий были необходимы - и до сих пор остаются необходимыми - ваше огромное доверие и терпение. И я вам искренне благодарна за это", - отметила канцлер.
В своей речи Ангела Меркель вспомнила и "коронаскептиков", отметив, что теории заговоров вокруг коронавируса и вакцин не только опасны, но и демонстрируют пренебрежение к тем, кто уже пострадал от эпидемии.
Она добавила также, что чувствует надежду на фоне начала массовой вакцинации от коронавируса, и повторила свое обещание вакцинироваться, когда до нее дойдет очередь. В отличие от ряда других стран, в Германии топ-чиновники не были среди первых вакцинированных.
Меркель также подтвердила, что не меняла своих планов и после выборов 2021 уйдет с должности.
"Через девять месяцев нас ждут федеральные выборы, и я не планирую переизбираться. Вероятно, это мое последнее новогоднее обращение к вам в роли федерального канцлера", - отметила она.
Напомним, в начале июня Ангела Меркель заявила, что точно не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок. Ее партия, Христианско-демократический союз, теперь должна выбрать себе нового лидера, с которым пойдет на следующие выборы и который будет считаться фаворитом на пост канцлера.
ХДС из-за эпидемии уже второй раз отложила съезд, на котором должна избрать нового лидера - он планировался на 4 декабря.
Федеральные выборы в Германии запланированы на 26 сентября 2021 года.