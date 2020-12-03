ЦИК Грузии утвердил результаты парламентских выборов, несмотря на протест оппозиции

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила окончательные результаты парламентских выборов в стране, несмотря на протесты оппозиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Трое членов ЦИК от оппозиционных партий заявили, что результаты были сфальсифицированы, и в знак протеста покинули заседание.

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Правящая партия "Грузинская мечта" получает в парламенте 90 мест. Остальные 60 отойдут восьми оппозиционным силам: 36 - "Единому национальному движению" Саакашвили, 5 - "Европейской Грузии", по 4 мандата - партиям "Лела", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов" и "Гирчи", 2 - партии "Граждане" , 1 - Лейбористской партии.

Глава ЦИК Тамар Жвания отметила, что и в 2016 году представители от оппозиционных сил не подписали итоговый протокол, однако это не помешало парламенту начать работу.

Согласно законодательству, теперь президент Саломе Зурабишвили должна в течение 10 дней назначить дату первого заседания нового парламента.

Напомним, оппозиционные силы после первого тура парламентских выборов заявили о якобы фальсификациях. Они заявили, что в связи с этим отказываются от мандатов в парламенте и будут игнорировать второй тур выборов, а также начали акции протеста - требуя провести новые парламентские выборы с новой избирательной администрацией.

Власть и оппозиция провели уже две встречи при посредничестве послов США и ЕС, чтобы найти выход из политического кризиса, но пока без результатов.

В результате бескомпромиссной позиции политических сил в Грузии потенциально может сформироваться полностью однопартийный парламент - впервые с коммунистических времен.

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