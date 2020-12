Трамп пообещал ветировать оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наложить вето на оборонный бюджет, если из него не уберут статью, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Очень печально для нашей нации, но, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 до законопроекта Об обороне. Так плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Я наложу вето!"- написал Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!