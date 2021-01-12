Греция и Турция возобновят переговоры по морским границам впервые за четыре года

Греция и Турция позже в этом месяце возобновят переговоры, направленные на урегулирование разногласий по поводу энергетических исследований и морских границ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"61-й раунд переговоров по поводу исследований состоится в Стамбуле 25 января", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Греции.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара направила Афинам официальное приглашение возобновить переговоры.

Греция и Турция имеют давние разногласия по целому ряду вопросов, в том числе по разведке Анкарой энергетических ресурсов в спорных водах.

За 14 лет между двумя соседями было проведено 60 раундов переговоров, которые не принесли большого прогресса, прежде чем они были заморожены в 2016 году.

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Рост напряженности в прошлом году поставил две страны на грань конфликта. Летом турецкое судно Oruç Reis отправилось для проведения сейсмических исследований на том месте, которое Греция считает своим континентальным шельфом, в рамках усилий Анкары по разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.

В конце декабря Анкара заявила, что судно будет проводить исследования в территориальных водах Турции в середине июня, что было расценено как акт доброй воли и шаг к переговорам.