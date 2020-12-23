Турция продлила разрешение на работу своего судна в спорных с Грецией водах еще на полгода

Турция продолжила работу своего разведывательного судна в спорных водах Восточного Средиземноморья, уже стала причиной частичных санкций ЕС, еще на полгода.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Для разведывательного судна Oruç Reis, что ищет залежи нефти и природного газа, выдали Navtex до 15 июня 2021 года. Navtex - это сообщение мореходной системе коммуникаций, которое информирует о присутствии судна в определенном районе.

Вместе с Oruç Reis работать еще два судна геологической разведки Ataman и Cengiz Han.

Перед этим судно с 29 ноября находилось в порту Анталии.

Воды, в которых осуществляет исследования Oruç Reis, и Греция, и Турция считают своими. Поэтому еще с лета между странами обострились отношения, в свою очередь привело к напряжению между ЕС и Турцией.

После нескольких месяцев попыток договориться с Анкарой, на декабрьском саммите лидеры ЕС согласовали ограниченные санкции в отношении отдельных лиц и компаний в ответ на разведку газа Турцией в водах у берегов Греции и Кипра.

"Если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры", - предупредили в ЕС.