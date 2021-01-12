Греція і Туреччина відновлять переговори щодо морських кордонів вперше за 4 роки

Греція і Туреччина пізніше в цьому місяці відновлять переговори, спрямовані на врегулювання розбіжностей з приводу енергетичних досліджень і морських кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"61-й раунд переговорів з приводу досліджень відбудеться в Стамбулі 25 січня", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Греції.

Читайте також Греція зробила крок до розширення територіальних вод на захід

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив, що Анкара направила Афінам офіційне запрошення відновити переговори.

Греція і Туреччина мають давні розбіжності з цілої низки питань, в тому числі щодо розвідки Анкарою енергетичних ресурсів в спірних водах.

За 14 років між двома сусідами було проведено 60 раундів переговорів, які не принесли великого прогресу, перш ніж вони були заморожені в 2016 році.

Читайте також Туреччина продовжила дозвіл на роботу свого судна у спірних з Грецією водах ще на півроку

Зростання напруженості минулого року поставило дві країни на межу конфлікту. Влітку турецьке судно Oruç Reis відправилося для проведення сейсмічних досліджень на тому місці, яке Греція вважає своїм континентальним шельфом, в рамках зусиль Анкари з розвідки енергоресурсів в Східному Середземномор'ї.

В кінці грудня Анкара заявила, що судно буде проводити дослідження в територіальних водах Туреччини до середини червня, що було розцінено як акт доброї волі і крок до переговорів.