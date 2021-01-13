Нью-Йорк расторгнет контракты с компанией Трампа после захвата Капитолия
Нью-Йорк разорвет деловые контракты с компанией Trump Organization после захвата Капитолия на прошлой неделе.
Об этом заявил в среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Trump Organization имеет городской контракт на эксплуатацию двух ледовых катков и карусели в Центральном парке, а также поля для гольфа в Бронксе.
По словам де Блазио, Trump Organization получает от этих мест около 17 млн долларов в год.
"Я здесь, чтобы сказать, что город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization", - сказал де Блазио.
Это последний пример того, как беспорядки 6 января, совершенные радикальными сторонниками Трампа, влияют на бизнес-интересы президента-республиканца.
Ранее несколько платформ социальных сетей, среди которых любимая сеть президента Twitter, отключили аккаунты Трампа, а Shopify закрыл связанные с ним интернет-магазины.
Напомним, демократы в Палате представителей США планируют в среду 13 января провести голосование за импичмент президента Дональда Трампа.