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Палата представителей США начала рассмотрение второго импичмента Трампа

Нью-Йорк расторгнет контракты с компанией Трампа после захвата Капитолия

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Нью-Йорк расторгнет контракты с компанией Трампа после захвата Капитолия

Среда, 13 января 2021, 15:59

Нью-Йорк разорвет деловые контракты с компанией Trump Organization после захвата Капитолия на прошлой неделе.

Об этом заявил в среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Trump Organization имеет городской контракт на эксплуатацию двух ледовых катков и карусели в Центральном парке, а также поля для гольфа в Бронксе.

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По словам де Блазио, Trump Organization получает от этих мест около 17 млн долларов в год.

"Я здесь, чтобы сказать, что город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization", - сказал де Блазио.

Это последний пример того, как беспорядки 6 января, совершенные радикальными сторонниками Трампа, влияют на бизнес-интересы президента-республиканца.

Ранее несколько платформ социальных сетей, среди которых любимая сеть президента Twitter, отключили аккаунты Трампа, а Shopify закрыл связанные с ним интернет-магазины.

Напомним, демократы в Палате представителей США планируют в среду 13 января провести голосование за импичмент президента Дональда Трампа.

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