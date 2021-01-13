Нью-Йорк розірве контракти з компанією Трампа після захоплення Капітолію
Нью-Йорк розірве ділові контракти з компанією Trump Organization після подій у Капітолії минулого тижня.
Про це заявив в середу мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Trump Organization має міський контракт на експлуатацію двох ковзанок і каруселі в Центральному парку, а також поля для гольфу в Бронксі.
За словами де Блазіо, Trump Organization отримує від цих місць близько 17 мільйонів доларів на рік.
"Я тут, щоб оголосити, що місто Нью-Йорк розриває всі контракти з Trump Organization", - сказав де Блазіо.
Це останній приклад того, як заворушення 6 січня, які вчинили радикальні прихильники Трампа, впливають на бізнес-інтереси президента-республіканця.
Раніше декілька платформ соціальних мереж, серед яких улюблена мережа президента Twitter, відключили акаунти Трампа, а Shopify закрив пов'язані з ним інтернет-магазини.
Нагадаємо, демократи в Палаті представників США планують в середу 13 січня провести голосування за імпічмент президента Дональда Трампа.