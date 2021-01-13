Кредит с побочными эффектами: как коронавирусная коррупция развалила эстонское правительство

Після термінової відставки прем'єр-міністра очолити уряд Естонії може лідер Партії реформ Кая Каллас (на фото)

Невелика фінансова допомога правлячій партій від девелопера – проте наслідком цього стали відставка прем’єр-міністра і, очевидно, повне переформатування коаліції.

Саме це зараз відбувається в Естонії, де президент Керсті Кальюлайд прийняла відставку голови уряду Юрі Ратаса і запропонувала сформувати новий уряд опозиційній Партії реформ.

Рішення про відставку було прийняте прем'єр-міністром відразу після оголошення поліцією офіційних звинувачень у корупційному інтересі в минулорічному рішенні уряду надати пільговий кредит забудовнику Porto Franco – найбільшому у країні проєкту в сфері нерухомості.

Політичні зміни в Естонії цікаві не лише як здорова реакція на корупційні звинувачення. Переформатування коаліції вплине навіть на відносини Естонії з Україною. Тож варто розглянути цю історію детальніше.

"Вдячність за ралі"

Минулого року естонський уряд схвалив надання пільгового кредиту на суму 39,3 млн євро компанії Porto Franco для реалізації проєкту масштабного будівництва у районі Старого порту Таллінна. Кредит було видано в рамках урядової програми підтримки бізнесу, що постраждав через коронавірусні обмеження.

Це рішення відразу спричинило скандал – ставка за кредитом, виданим через державний інвестиційний фонд KredEx, становила 2% річних плюс 12-місячна ставка Euribor (наразі вона навіть від’ємна). А відповідно, таке рішення ставило Porto Franco у привілейоване становище у порівнянні з іншими забудовниками – за даними естонських ЗМІ, станом на кінець року ринкова ставка за такими кредитами становила близько 10%.

Загалом завдяки урядовому рішенню девелоперу вдалося "заощадити" до мільйона євро.

Але найскандальнішим був той факт, що майже одночасно із цим рішенням пожертву Центристській партії (членом якої є голова уряду) зробив Хіллар Тедер – найбагатша людина Естонії. А на додачу – батько власника Porto Franco та один із акціонерів компанії свого сина.

На рахунки партії прем'єр-міністра надійшло 60 тисяч євро. Втім, у поліції припускають, що у домовленості могла фігурувати більша сума.

Показовий момент: половину із вказаних 60 тисяч євро було виплачено до урядового рішення про кредит, а решту – одразу після.

Варто зазначити, що Хіллар Тедер далеко не вперше фігурує у скандалах. В Україні він добре відомий як акціонер торгового комплексу Sky Mall, навколо якого постійно точаться судові суперечки. А в Естонії він відомий корупційними скандалами. Зокрема, у 2014 році він визнав, що потайки фінансував Центристську партію в обмін на ухвалення міською владою Таллінна вигідного для себе рішення щодо обміну земельними ділянками.

Втім, минулого року цей скандал не мав політичних наслідків. Тедер, звісно, заперечив будь-який зв'язок фінансової допомоги правлячій партії з отриманим пільговим кредитом, заявивши, що він задоволений роботою уряду, а головне – хоче їм віддячити за організацію спортивного заходу "Ралі Естонії".

А в уряді у відповідь на всі звинувачення наголошували, що рішення про пільговий кредит було прийняте колегіально, а тому є "дуже виваженим".

Проте все змінилося 12 січня, коли співробітники Поліції безпеки Естонії провели обшуки у KredEx та столичній мерії, а також висунули перші звинувачення.

Втім, навіть після цього мало хто очікував, що політичні наслідки будуть такими значними. І настільки швидкими.

"Єдиний вірний крок"

"Це новий рівень у естонській політиці, і я вважаю, що саме так і треба чинити, коли йдеться про дуже серйозне звинувачення. Я довіряю правоохоронним органам Естонії, і оскільки генеральний секретар Центристської партії і сама партія отримали підозру, цей крок – прийняття політичної відповідальності – є єдино вірним", – так голова уряду Юрі Ратас пояснив журналістам своє рішення подати у відставку.

Щоправда, днем раніше таке рішення не виглядало очевидним. Автоматично у відставку подав лише генсек центристів Михаїл Корб, який вів перемовини із Тедером про фінансову допомогу.

Окрім нього, звинувачення було висунуто вже згаданому Хіллару Тедеру, а також Керсті Крахт – радниці міністра фінансів, членкині партії EKRE. Імена ще двох осіб, яким висунуті звинувачення, наразі не названі. Відомо лише, що вони не є ані представниками уряду, ані мерії Таллінна.

У керівництві Центристської партії заявляли, що самі по собі звинувачення не можуть бути причиною для кадрових змін в уряді. Принаймні, поки вони не доведені у суді.

Ще більш різко на цей скандал відреагували у праворадикальній партії EKRE, що також входить у правлячу коаліцію. Там заявили, що скандал невипадково виник саме зараз, коли естонський парламент має ухвалити рішення про проведення національного референдуму з питання внесення до законодавства норми, що шлюб є союзом чоловіка та жінки.

Втім, усе вирішила особиста позиція голови уряду.

На засіданні Центристської партії, яке відбулося ввечері 12 січня, він наполягав на своїй відставці, заявивши, що вважає неправильним чекати рішення суду. І після довгих дискусій, вже вночі, це рішення було підтримане його однопартійцями.

"На нашому шляху змін це – єдиний вірний крок, покликаний показати, що партія дійсно змінюється", – прокоментував це рішення естонський прем’єр.

Другий шанс для Партії реформ

Як Естонія вийде з нинішньої політичної кризи? Чи буде переформатована коаліція? Або, може, справа дійде до дострокових виборів?

Перші відповіді на питання дала президент Керсті Кальюлайд. Хоча законодавство дає їй два тижні на висунення пропозицій потенційному прем’єр-міністру, вона вирішила діяти без зайвих роздумів.

"У нас коронакриза, у нас економічна криза, у нас криза державної довіри. Нам необхідно відновити довіру в очах наших партнерів. Тому вже сьогодні я запропоную Каї Каллас стати кандидатом в прем'єр-міністри і приступити до створення нового уряду", – заявила вона.

Кая Каллас є лідеркою Партії реформ. Ця партія перемогла на парламентських виборах 2019 року, однак не зуміла вчасно сформувати коаліцію та була вимушена йти в опозицію.

Нинішня політична криза дає Партії реформ другий шанс. Однак залишається відкритим питання, хто стане їхнім коаліційним партнером.

Із високою ймовірністю може стверджувати, що ними не стануть праворадикали з EKRE.

Два роки тому запрошення їх до коаліції було єдиним шансом для центристів залишити за собою крісло прем’єра. Однак цей крок мав неприйнятні наслідки для країни, адже майже всі гучні політичні скандали за останні роки починалися із заяв представників цієї партії.

Найвідомішою стала заява лідера цієї партії Марта Хельме про фальсифікацію виборів у США на користь Джо Байдена. Внаслідок цього Хельме довелося піти з посади міністра внутрішніх справ.

До того Март Хельме відзначився низкою антимігрантських заяв, зокрема, пропонуючи скасувати безвізовий режим для громадян України. А минулого року, реагуючи на прохання естонських фермерів дозволити їм запрошувати українців на сезонні роботи, він заявив, що "не можна міняти державу на кілька тонн полуниці".

До речі, у своїй промові президентка Естонії окремо наголосила, що нинішній складний стан не дозволяє витрачати час на сумнівні ініціативи, такі як референдум про шлюб. Непрозоро натякнувши тим самим на неприйнятність повторного запрошення EKRE до коаліції.

Так само малоймовірним є сценарій позачергових виборів. Принаймні, Кальюлайд у своїй заяві закликала депутатів якнайшвидше знайти вихід із нинішньої кризи.

Тим більше, що дострокові вибори можуть ще більше поглибити нинішню кризу. Зокрема, останні опитування свідчать про зростання популярності EKRE – за них готові проголосувати близько 14% естонців.

Найімовірніше, партнерами Партії реформ стануть соціал-демократи та правоконсерватори з "Вітчизни".

Попри ідеологічну строкатість (саму Партію реформ можна віднести до праволібералів) така коаліція здатна до злагодженої роботи – принаймні до закінчення коронавірусної кризи.

Якщо ж такий сценарій реалізувати не вдасться, тоді партнером Партії реформ може стати й Центристська партія. Хоча наразі вона більш схильна йти в опозицію, сценарій дострокових виборів є невигідним в першу чергу для неї.

* * * * *

Хай там як, Естонія дійсно показала майстер-клас, як реагувати на кризи, що виникли внаслідок корупційних скандалів.

І напевно влада зробить висновки з цієї кризи. Принаймні Керсті Кальюлайд вже заявила про необхідність зробити механізм фінансування політсил прозорішим. "Фінансування партій потребує перегляду, чітких правил, і я сподіваюся, що це стане в парламенті одним із важливих пунктів для обговорення разом із коронавірусною кризою", – заявила вона.

А на додачу уряд Естонії, в якому не буде праворадикалів, зможе бути набагато ефективнішим у налагодженні міжнародної співпраці. І Україна може стати ледь не головним вигодоотримувачем від цих змін.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"