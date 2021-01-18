Twitter заблокировал аккаунт члена Конгресса США, поклонницы теории заговора QAnon
Twitter временно приостановил аккаунт члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин за неоднократные нарушения новых правил, которые платформа ввела после насильственных беспорядков в Капитолии США.
Об этом представитель компании заявил CNN, сообщает "Европейская правда".
"Указанная учетная запись была временно заблокирована из-за многочисленных нарушений нашей политики обеспечения честности", - сказал представитель компании.
В результате аккаунт Грин заблокировали на 12 часов.
Грин, известная как сторонница конспирологической теории заговора QAnon, ранее в воскресенье написала несколько "конспирологичних" твитов о выборах в Сенат Джорджии, некоторые получили специальную отметку Twitter.
Республиканка в воскресенье отреагировала, призвав Конгресс "действовать быстро", чтобы "защитить свободу слова в Америке".
Ранее в этом месяце Twitter запретил президенту Дональду Трампу пользоваться платформой на неопределенный срок, а позже приостановил работу более 70 000 аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.
Последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, верят, что действующий президент США Дональд Трамп ведет тайную войну с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые занимаются сексуальным насилием над детьми и поклоняются сатане. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США".