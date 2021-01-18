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Twitter заблокував акаунт члена Конгресу США, прихильниці теорії змови QAnon

Понеділок, 18 січня 2021, 07:37

Twitter тимчасово призупинив акаунт члена Палати представників від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін за неодноразові порушення нових правил, які платформа запровадила після насильницьких заворушень у Капітолії США. 

Про це представник компанії заявив CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Зазначений обліковий запис була тимчасово заблокований через численні порушення нашої політики забезпечення чесності", - сказав представник компанії. 

В результаті акаунт Грін заблокували на 12 годин.

Грін, відома як прихильниця конспірологічної теорії змови QAnon, раніше в неділю написала кілька "змовницьких" твітів про вибори в Сенат Джорджії, деякі з яких отримали спеціальну позначку Twitter.

Республіканка у неділю відреагувала, закликавши Конгрес "діяти швидко", щоб "захистити свободу слова в Америці".

 Раніше цього місяця Twitter заборонив президенту Дональду Трампу користуватися платформою на невизначений термін, а пізніше призупинив роботу понад 70 000 акаунтів за просування теорії змови QAnon.

Послідовники QAnon, безглуздої теорії змови, вірять, що чинний президент США Дональд Трамп веде таємну війну з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Про це – у статті  "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".

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