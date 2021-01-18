Twitter заблокував акаунт члена Конгресу США, прихильниці теорії змови QAnon
Twitter тимчасово призупинив акаунт члена Палати представників від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін за неодноразові порушення нових правил, які платформа запровадила після насильницьких заворушень у Капітолії США.
Про це представник компанії заявив CNN, повідомляє "Європейська правда".
"Зазначений обліковий запис була тимчасово заблокований через численні порушення нашої політики забезпечення чесності", - сказав представник компанії.
В результаті акаунт Грін заблокували на 12 годин.
Грін, відома як прихильниця конспірологічної теорії змови QAnon, раніше в неділю написала кілька "змовницьких" твітів про вибори в Сенат Джорджії, деякі з яких отримали спеціальну позначку Twitter.
Республіканка у неділю відреагувала, закликавши Конгрес "діяти швидко", щоб "захистити свободу слова в Америці".
Раніше цього місяця Twitter заборонив президенту Дональду Трампу користуватися платформою на невизначений термін, а пізніше призупинив роботу понад 70 000 акаунтів за просування теорії змови QAnon.
Послідовники QAnon, безглуздої теорії змови, вірять, що чинний президент США Дональд Трамп веде таємну війну з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".