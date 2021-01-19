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"Газпром" впервые признал вероятность прекращения строительства "Северного потока-2"

Вторник, 19 января 2021, 12:18

Российский производитель газа "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".

С документом "Газпрома" во вторник ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической обстановки в различных регионах, связанных с такими проектами", - сказано в документе.

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"В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - признал "Газпром".

Напомним, Министерство экономики Германии подтвердило, что США сообщили Берлину о намерениях ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", который строит газопровод "Северный поток-2".

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

В понедельник Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2" после жалобы экологов.

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