Российское судно, строящее "Северный поток-2", прибыло в воды Дании

Российское трубоукладне судно "Фортуна", что участвует в строительстве "Северного потока-2", прибыло в воды Дании для продолжения строительства газопровода - несмотря на новые санкции США.



Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.



Данные локационных сервисов Vesselfinder и Marine Traffic свидетельствуют, что "Фортуна" и еще несколько вспомогательных судов 24 января находились в водах Дании, за примерно 28 километров от датского острова Борнхольм.



Сооружение противоречивого газопровода почти завершено, но сейчас завершение строительства под вопросом из-за новых санкций США.



На прошлой неделе под них попало и судно "Фортуна". Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является его владельцем. Санкции предусматривают запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.



После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая оставила проект российского газопроводу.



В самом "Газпроме" также начали допускать, что для проекта появились риски.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в отношениях с новой администрацией США.

Президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии заявила, что строительные работы на газопроводе в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники все еще должны привести подробные причины, чтобы оправдать остановку.