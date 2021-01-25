Російське судно, що будує "Північний потік-2", попри санкції США прибуло у води Данії

Російське трубоукладне судно "Фортуна", що бере участь у будівництві "Північного потоку-2", прибуло у води Данії для продовження будівництва газопроводу - попри нові санкції США.



Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.



Дані з локаційних сервісів Vesselfinder та Marine Traffic свідчать, що "Фортуна" та ще декілька допоміжних суден перебувають у водах Данії, за приблизно 28 кілометрів від данського острова Борнхольм.





Спорудження суперечливого газопроводу майже завершене, але зараз його добудова під питанням через нові санкції США.



Минулого тижня "Фортуна" опинилася під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. Санкції передбачають заборону на експорт, банківські та валютні операції, блокування активів і майна.



Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.



У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики.

Втім, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією.

Президентка Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини заявила, що будівельні роботи на газопроводі у водах Німеччини можуть бути зупинені на невизначений термін, але противники все ще повинні навести детальні причини, щоб виправдати зупинку.

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