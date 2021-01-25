Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Естонії після корупційного скандалу домовились про новий уряд, вперше з жінкою на чолі

Кіпр відкриє кордони для українців не пізніше 1 березня: детальні правила в’їзду

У Британії снігопади змусили чотири центри вакцинації призупинити роботу

В МЗС розкритикували BBC за "російські" Сімферополь і Севастополь






Російське судно, що будує "Північний потік-2", попри санкції США прибуло у води Данії

Понеділок, 25 січня 2021, 08:31

Російське трубоукладне судно "Фортуна", що бере участь у будівництві "Північного потоку-2", прибуло у води Данії для продовження будівництва газопроводу - попри нові санкції США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Дані з локаційних сервісів Vesselfinder та Marine Traffic свідчать, що "Фортуна" та ще декілька допоміжних суден перебувають у водах Данії, за приблизно 28 кілометрів від данського острова Борнхольм.

Читайте також
Європарламент закликав ввести нові санкції проти РФ і зупинити "Північний потік-2" за Навального



Спорудження суперечливого газопроводу майже завершене, але зараз його добудова під питанням через нові санкції США.

Минулого тижня "Фортуна" опинилася під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. Санкції передбачають заборону на експорт, банківські та валютні операції, блокування активів і майна.

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики

Втім, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією. 

Президентка Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини заявила, що будівельні роботи на газопроводі у водах Німеччини можуть бути зупинені на невизначений термін, але противники все ще повинні навести детальні причини, щоб виправдати зупинку. 

Читайте також: Дві пастки для Nord Stream 2: що означають нові санкції США проти російського проєкту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2
powered by lun.ua