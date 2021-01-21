Меркель раскритиковала санкции США по "Северному потоку-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что она не отказывается от немецко-российского проекта "Северный поток-2", который столкнулся с санкциями США, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Вашингтон неоднократно заявлял, что проект сделает Европу более зависимой от российского газа и нанесет вред европейской энергетической безопасности. В ответ Кремль обвинил правительство США в попытке способствовать сбыту собственного сжиженного природного газа.

Строительство газопровода было приостановлено в декабре 2019 года, когда швейцарская фирма вывела суда из проекта на фоне угроз санкций США, что заставило "Газпром" попытаться завершить его собственными силами.

Ранее на этой неделе, до инаугурации президента США Джо Байдена, министерство экономики Германии заявило, что ему сообщили о санкциях США против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца.

Меркель последовательно поддерживает проект. В четверг она признала, что отравление критика Кремля Алексея Навального, который проходил лечение в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом, "может сыграть свою роль". Навальный был арестован сразу после возвращения в Россию в воскресенье.

"Я сегодня говорю, что мое общее отношение еще не изменилось таким образом, чтобы я сказала, что проект не должен состояться", - в то же время добавила Меркель.

"Мы, конечно, поговорим с новой американской администрацией", - сказала она. "Но мы также должны говорить о том, какие экономические отношения с Россией в газовом секторе приемлемы, а какие нет", - отметила канцлер.

Она повторила возражения Германии против "экстерриториальных санкций".

"Газпром" заявляет, что остается достроить остается 6% трубопровода, и настаивает на том, что он намерен завершить проект в ближайшее время - хотя и признает риск, что проект может быть приостановлен или отменен.