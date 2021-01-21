Испания поддержала "паспорта вакцинации" для возобновления путешествий

Испания призывает страны Евросоюза поддержать схему, согласно которой путешественники должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации против Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес подтвердила, что Испания настаивает на создании в ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития сертификата вакцины против COVID-19, который упростит поездки.

"Сертификаты о вакцинах - это то, к чему мы неизбежно идем. Это будет очень важный элемент, гарантирующий безопасное возвращение к мобильности", - сказала она.

Лидеры ЕС 21 января среди прочего обсудят введение сертификатов о вакцинации для путешественников, которые уже получили прививки.

Внедрение сертификатов о вакцинации может означать отмену закрытия границ и облегчение свободы передвижения внутри ЕС.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает "паспорта вакцинации" как способ возобновления поездок, поскольку до сих пор неясно, могут ли вакцины предотвратить передачу вируса.

Она также предупредила, что текущее внедрение вакцины еще не достигло необходимого уровня по всей Европе, который позволил бы получить такие паспорта.

Напомним, в Евросоюзе идет дискуссия о так называемом "паспорте вакцинации" и расширении возможностей для вакцинированных лиц.

Премьер Греции первым призвал ЕС принять "стандартизированный" сертификат вакцинации, чтобы дать толчок развитию индустрии туризма, разрушенной пандемией коронавируса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в целом она согласна с этой идеей. Румыния и Франция выступили против.