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Норвегия не увидела связи между вакциной Pfizer/BioNTech и смертями пожилых людей

Вторник, 19 января 2021, 11:21

Управление здравоохранения Норвегии заявило, что связи между вакциной Pfizer/BioNTech и смертностью людей преклонных лет, которые были вакцинированы препаратом, не установлено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

С момента начала кампании вакцинации в конце декабря в скандинавской стране было зарегистрировано 33 случая смерти людей пожилого возраста, получивших первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech.

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Власти внимательно изучили 13 случаев и заявили, что умершие "были очень старыми, немощными и имели серьезные заболевания", сказала директор норвежского управления здравоохранения Камилла Столтенберг.

"Что касается причины смерти, то анализ не проводился", - отметила она.

"Самое важное - помнить, что 45 человек умирают каждый день в медицинских учреждениях Норвегии. Поэтому не установлено, что имеется избыточная смертность или что это связано с вакцинами", - добавила Столтенберг.

В последние дни Норвегия повторила свою рекомендацию о проведении медицинского обследования перед введением вакцины очень слабым людям или тем, кто находится на грани смерти, как это уже делается в других странах.

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В конце прошлой недели норвежское управление по лекарственным средствам выразило обеспокоенность, что обычные побочные эффекты вакцинации, такие как лихорадка и тошнота, могли "способствовать летальному исходу у некоторых уязвимых пациентов" в стране.

Несколько стран сообщили о случаях смерти после вакцинации, но органы здравоохранения считают, что невозможно установить связь с вакциной.

Pfizer и BioNTech сообщили AFP в понедельник, что "будут работать с норвежским агентством по лекарственным средствам для сбора всей необходимой информации", напомнив, что норвежская кампания вакцинации началась с пожилых людей, проживающих в медицинских учреждениях.

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