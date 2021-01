Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где должны объявить результаты выборов

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся под Капитолием, ворвались в здание.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ, среди которых CNN и Fox News.

На сегодняшнем заседании Конгресса должна состояться официальная процедура подсчета голосов выборщиков и объявления победителя президентских выборов.

Под зданием собрались сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа. В определенный момент начались столкновения с полицией.

Полиция Капитолия объявила, что протестующим удалось ворваться в здание. Процедуры в Конгрессе приостановлены.

Fox News сообщает, что конгрессменам сказали одеть маски для защиты от газа, так как правоохранители применяют слезоточивый газ против протестующих. Также сообщается, что вице-президента Майка Пенса эвакуировали.

Дональд Трамп осудил действия протестующих, отметив, что "это неправильно и это не то, кем мы есть".

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!