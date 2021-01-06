Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где должны объявить результаты выборов
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся под Капитолием, ворвались в здание.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ, среди которых CNN и Fox News.
На сегодняшнем заседании Конгресса должна состояться официальная процедура подсчета голосов выборщиков и объявления победителя президентских выборов.
Под зданием собрались сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа. В определенный момент начались столкновения с полицией.
Полиция Капитолия объявила, что протестующим удалось ворваться в здание. Процедуры в Конгрессе приостановлены.
Fox News сообщает, что конгрессменам сказали одеть маски для защиты от газа, так как правоохранители применяют слезоточивый газ против протестующих. Также сообщается, что вице-президента Майка Пенса эвакуировали.
Дональд Трамп осудил действия протестующих, отметив, что "это неправильно и это не то, кем мы есть".
Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021
"Поддержите полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными", - написал Трамп в своем Twitter.
Мэр Вашингтона в связи с событиями объявил комендантский час во всем городе до утра 7 января.
Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021
Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.