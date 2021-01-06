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Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где должны объявить результаты выборов

Среда, 6 января 2021, 22:01

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся под Капитолием, ворвались в здание.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ, среди которых CNN и Fox News.

На сегодняшнем заседании Конгресса должна состояться официальная процедура подсчета голосов выборщиков и объявления победителя президентских выборов.

Под зданием собрались сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа. В определенный момент начались столкновения с полицией.

 
 

Полиция Капитолия объявила, что протестующим удалось ворваться в здание. Процедуры в Конгрессе приостановлены.

Fox News сообщает, что конгрессменам сказали одеть маски для защиты от газа, так как правоохранители применяют слезоточивый газ против протестующих. Также сообщается, что вице-президента Майка Пенса эвакуировали.

 

Дональд Трамп осудил действия протестующих, отметив, что "это неправильно и это не то, кем мы есть".

"Поддержите полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными", - написал Трамп в своем Twitter.

Мэр Вашингтона в связи с событиями объявил комендантский час во всем городе до утра 7 января.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.

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США Штурм Капитолия
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