Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где должны объявить результаты выборов

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся под Капитолием, ворвались в здание.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ, среди которых CNN и Fox News.

На сегодняшнем заседании Конгресса должна состояться официальная процедура подсчета голосов выборщиков и объявления победителя президентских выборов.

Под зданием собрались сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа. В определенный момент начались столкновения с полицией.

Полиция Капитолия объявила, что протестующим удалось ворваться в здание. Процедуры в Конгрессе приостановлены.

Fox News сообщает, что конгрессменам сказали одеть маски для защиты от газа, так как правоохранители применяют слезоточивый газ против протестующих. Также сообщается, что вице-президента Майка Пенса эвакуировали.

Дональд Трамп осудил действия протестующих, отметив, что "это неправильно и это не то, кем мы есть".

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

"Поддержите полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными", - написал Трамп в своем Twitter.

Мэр Вашингтона в связи с событиями объявил комендантский час во всем городе до утра 7 января.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.