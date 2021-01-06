Байден про штурм Капітолію: це - не протест, а бунт і напад на демократію

Обраний президент США Джо Байден звернувся до учасників заворушень біля будівлі Капітолію, назвавши їхні дії нападом на демократію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Загроза безпеці обраних посадових осіб, це - не протест. Це - бунт. Світ спостерігає. Як і багато інших американців, я шокований і засмучений тим, що наша країна, яка так довго залишалася маяком світла і надією на демократію, підійшла до такого похмурого моменту", - сказав Байден.

"У цей час наша демократія піддається безпрецедентному нападу. На відміну від усього, що ми бачили в наш час... Дозвольте мені сказати дуже чітко: сцени хаосу в Капітолії не відображають справжню Америку. Вони не показують, хто ми. Те, що ми бачимо, - це маленька кількість екстремістів, відданих беззаконню. Це не інакомислення. Це безлад. Це хаос. Це межує із заколотом. І йому потрібно покласти край прямо зараз", - додав він.

Як повідомлялося, у середу під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолія, де мали оголосити результати виборів.

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.

Також ведеться евакуація конгресменів. Частина з них вже повідомили ЗМІ що змогли вийти з будівлі, скориставшись секретним виходом.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".