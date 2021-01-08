В Конгрессе призвали устранить Трампа за попытку государственного переворота

В обеих палатах Конгресса и обеих партиях появились призывы устранить действующего президента Дональда Трампа с должности после того, как его сторонники 6 января ворвались в Капитолий и поставили под угрозу официальную процедуру завершения выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC news.

Отметим, до инаугурации Джо Байдена, 20 января, остается меньше двух недель.

Первым республиканцем-членом Конгресса, от которого прозвучало предложение применить 25-ю поправку Конституции, стал Адам Кинцингер из Иллинойса - один из однопартийцев Дональда Трампа, который назвал штурм Капитолия попыткой государственного переворота.

В интервью MSNBC Кинцингер сказал, что Трамп "уже не осознает ни своих обязанностей, ни своей присяги, ни реальности как таковой", и что вице-президент Майк Пенс и администрации президента следует принять меры, чтобы "прекратить этот кошмар".

25-я поправка предусматривает, что вице-президент при поддержке большинства администрации может провозгласить президента несостоятельным оставаться в должности, и начать выполнять полномочия президента.

С такими призывами также выступили лидер меньшинства в Сенате, демократ Чак Шумер, а также спикерка Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси.

"То, что вчера произошло в Капитолии, было восстанием против США, подстрекаемое президентом. Этот президент не должен оставаться в должности ни дня больше ... Самый быстрый и эффективный способ, который можно применить уже сегодня, чтобы отстранить президента - если вице-президент немедленно применит 25 поправку. Если вице-президент и администрация откажутся так поступить, Конгресс может применить процедуру импичмента", - заявил Шумер.

К его призыву присоединилась Нэнси Пелоси, отметив, что Трамп стал "опасным".

"Это важный вопрос. Это неотложная ситуация максимальной остроты ... Хотя остается только 13 дней (до инаугурации Байдена - ЕП), любой из этих дней может стать фильмом ужасов для Америки", - заявила она.

Пелоси отметила, что если Майк Пенс не начнет действовать таким образом, то Палата представителей может снова прибегнуть к процедуре импичмента. Впрочем, даже если бы так решили сделать, процедура была бы чисто символической, так как для всех ее этапов необходимо больше времени.

Как сообщалось, 6 января во время митинга сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов. Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

В результате событий четыре человека погибли, более 50 были арестованы.

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