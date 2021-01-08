В США ряд людей, замеченных во время штурма Капитолия, потеряли работу

Ряд лиц, узнанных среди сторонников Трампа, которые штурмовали Капитолий, после этого потеряли работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Так, маркетинговая компания Navistar в штате Мэриленд заявила, что уволит своего сотрудника, которого увидели на фотографиях изнутри Капитолия с бейджем компании.

"Хотя мы поддерживаем право наших сотрудников на мирное и законное выражение взглядов, любой, чьё опасное поведение создает угрозу для безопасности и здоровья других, не может оставаться сотрудником нашей компании", - говорится в заявлении.

Юрист из Техаса Пол Дэвис потерял работу в своей компании Goosehead Insurance после появления в соцсетях видео с его участием в событиях. В одном из них он говорит: "Мы пытаемся попасть в Капитолий, чтобы прекратить это".

В следующих публикациях Дэвис сказал, что "мирно протестовал" все время и не проявлял активных попыток попасть в Капитолий.

"Я сказал "пытаемся попасть в Капитолий", имея в виду озвучить протест. Не каким-либо насильственным способом", - написал он впоследствии в свое оправдание.

Его компания сообщила в Twitter, что Дэвис больше не является сотрудником компании, не уточнив, он был уволен, или решил уйти после критики.

Бывший представитель штата Пенсильвания Рик Саккони, который распространил на своей странице фото и видео себя под Капитолием, написав, что это мирное собрание, потерял работу в колледже Сен Винсен.

В видео, которое уже удалено, он ранее якобы говорил, что протестующие "пытаются выгнать оттуда (из Капитолия) всех недобрых людей и всех республиканцев, которые предали нашего президента".

В колледже заявили, что сразу после этого начали внутреннее расследование, в результате чего Саккони подал заявление об отставке и ее приняли. Он пояснил СМИ, что решил уйти, чтобы избежать скандала вокруг колледжа.

"Я решил уйти, потому что так будет лучше для школы. Я проработал там 21 год. Я не хотел, чтобы весь этот ужасный шум в медиа запятнал школу", - сказал он в комментарии местному изданию.

Есть как минимум один прецедент наказания за поддержку штурма и в рядах республиканской партии.

Так, республиканская партия в Техасе отстранила от должности Вальтера Веста после того, как он комментариями на Facebook поддержал события под Капитолием.

"Хотя мы решительно поддерживаем право на мирное собрание, мы осуждаем насилие и молимся за всех, кто собрался в столице нашего государства и в Капитолии ... Республиканская партия Техаса всегда была на стороне закона и порядка, и останется на ней", - говорится в заявлении на сайте партии.

Напомним, 6 января во время митинга сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов. Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

В результате событий погибли уже 5 человек - четверо протестующих и полицейский Капитолия, около 70 человек арестованы.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.