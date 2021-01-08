У США низка людей, впізнаних під час штурму Капітолію, втратили роботу

Низка осіб, впізнаних серед прихильників Трампа, які штурмували Капітолій, після цього втратили роботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Так, маркетингова компанія Navistar у штаті Мериленд заявила, що звільнить свого співробітника, якого бачили на фотографіях зсередині Капітолію із бейджем компанії.

"Хоча ми підтримуємо право наших співробітників на мирне і законне висловлення поглядів, будь-хто, чия небезпечна поведінка створює загрозу для безпеки та здоров’я інших, не може залишатися співробітником нашої компанії", - йдеться у заяві.

Юрист із Техасу Пол Девіс втратив роботу у своїй компанії Goosehead Insurance після появи у соцмережах відео з його участю у подіях. В одному з них він каже: "Ми намагаємося потрапити в Капітолій, щоб припинити це".

У наступних публікаціях Девіс сказав, що "мирно протестував" увесь час та не виявляв активних спроб потрапити у Капітолій.

"Я сказав "намагаємося потрапити у Капітолій", маючи на увазі озвучити протест. Не у будь-який насильницький спосіб", - написав він згодом на своє виправдання.

Його компанія повідомила у Twitter, що Девіс більше не є співробітником компанії, не уточнивши, чи він був звільнений, чи вирішив піти.

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Колишній представник штату Пенсильванія Рік Сакконе, який поширив на своїй сторінці фото й відео себе під Капітолієм, написавши, що це мирне зібрання, втратив роботу у коледжі Сен Вінсен.

У відео, яке вже видалене, він нібито казав, що протестувальники "намагаються вигнати звідти (з Капітолію) усіх лихих людей і усіх республіканців, які зрадили нашого президента".

У коледжі заявили, що одразу після цього почали внутрішнє розслідування, в результаті чого Сакконе подав заяву про відставку і її прийняли. Він пояснив ЗМІ, що вирішив піти, аби уникнути скандалу довкола коледжу.

"Я вирішив піти, тому що так буде краще для школи. Я пропрацював там 21 рік. Я не хотів, щоб увесь цей жахливий шум у медіа заплямував школу", - сказав він у коментарі місцевому виданню.

Є щонайменш один прецедент покарання за підтримку штурму і в лавах республіканської партії.

Так, республіканська партія у Техасі усунула з посади Вальтера Веста після того, як він коментарями на Facebook підтримав події під Капітолієм.

"Хоча ми рішуче підтримуємо право на мирне зібрання, ми засуджуємо насильство і молимося за усіх, хто зібрався у столиці нашої держави і в Капітолії… Республіканська партія Техасу завжди була на боці закону і порядку, та залишиться на ньому", - йдеться у заяві на сайті партії.

Нагадаємо, 6 січня під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолію, де мали оголосити результати виборів. Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Внаслідок подій загинули вже 5 осіб - четверо протестувальників та поліцейський Капітолію, вже близько 70 осіб заарештовані.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".