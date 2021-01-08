Венгрия продлит национальный карантин до 1 февраля

Правительство Венгрии продолжит карантин и комендантский час в стране до 1 февраля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Комендантский час с 20:00 до 5 утра оставаться в силе, а средние школы продолжат обучение онлайн.

"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания и пока не хватает вакцин, мы поддерживаем эти меры", - сказал Орбан.

Он также сказал, что с начала вакцинации прививки получили около 80 000 венгров, что, по его мнению, мало.

"Вероятно, что если мы полагаемся только на западные вакцины, ограничения придется сохранять в течение длительного времени, несколько месяцев. Если мы найдем качественную вакцину в другом месте - Израиле, Китае, России -, которая была испытана, безопасна и доказана, мы можем ускорить процесс. Но только на основе западной вакцины это не сработает", - сказал он.

В Венгрии с 11 ноября были введены жесткие карантинные ограничения, предусматривающие закрытие средних школ, гостиниц и ресторанов (кроме еды на вынос), запрет всех собраний, а также введение комендантского часа.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину Sputnik V против коронавируса из-за ее ограниченных производственных мощностей.