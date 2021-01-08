Угорщина продовжить національний карантин до 1 лютого

Уряд Угорщини продовжить карантинні обмеження та комендантську годину в країні до 1 лютого, щоб запобігти подальшому розповсюдженню коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 444.hu.

Комендантська година з 20:00 до 5 ранку залишатиметься чинною, а середні школи продовжать навчання онлайн.

"Я вважаю за краще мати успішну систему стримування, і поки бракує вакцин, ми підтримуємо ці заходи", - сказав Орбан.

Він також сказав, що з початку вакцинації щеплення отримали близько 80 тисяч угорців, що, на його думку, замало.

"Певно, що якщо ми покладаємось лише на західні вакцини, обмеження доведеться зберігати протягом тривалого часу, кілька місяців. Якщо ми знайдемо якісну вакцину в іншому місці - Ізраїлі, Китаї, Росії -, яка була випробувана, безпечна і доведена, ми можемо пришвидшити процес. Але лише на основі західної вакцини це не спрацює", - сказав він.

В Угорщині з 11 листопада були введені жорсткі карантинні обмеження, що передбачали закриття середньої школи, готелів та ресторанів (окрім їжі на виніс), заборону усіх зібрань, а також введення комендантської години.

Раніше Орбан заявляв, що Угорщина навряд чи буде використовувати російську вакцину Sputnik V проти коронавірусу через її обмежені виробничі потужності.

У листопаді Угорщина була першою європейською країною, що отримала тестові зразки російської вакцини.

Західні і російські експерти висловили стурбованість з приводу препарату, який ще не схвалений для продажу всередині блоку Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).