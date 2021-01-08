Британия одобрила третью вакцину от коронавируса

Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Это третья вакцина, одобренная в Британии. Ранее разрешение получили Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, которые уже применяются.

Поставки вакцины Moderna не будут доступны до весны. Великобритания предварительно заказала 17 миллионов доз. Изначально Великобритания заказала 7 миллионов доз, но увеличила их на 10 миллионов, чтобы как можно быстрее провести иммунизацию еще большего числа людей.

Для доставки вакцины Moderna требуется температура около -20 °C - аналогично обычной морозильной камере.

Для сравнения, Pfizer/BioNTech требует температуры, близкой к -75°C, что значительно усложняет транспортную логистику. Вакцину AstraZeneca легче хранить и распространять, так как ее можно хранить при нормальной температуре холодильника.

Все эти вакцины требуют второй ревакцинации, но первая доза, скорее всего, будет дана как можно большему количеству людей.

В испытаниях, в которых участвовало более 30 000 человек, вакцина Moderna обеспечивала почти 95% защиту от тяжелых последствий Covid.

На данный момент около 1,5 миллиона человек в Великобритании получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid. Среди них почти четверть жителей Англии старше 80 лет.

Напомним, 6 января ЕС разрешил использование второй вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.