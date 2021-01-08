Британія затвердила третю вакцину від коронавірусу

Велика Британія схвалила застосування вакцини американської компанії Moderna на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Це третя вакцина, схвалена в Британії. Раніше дозвіл отримали Pfizer/BioNTech і AstraZeneca, які вже застосовуються.

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Поставки вакцини Moderna стануть доступними лише навесні. Британія попередньо замовила 17 мільйонів доз. Спочатку Британія замовила 7 мільйонів доз, але збільшила їх на 10 мільйонів, щоб якомога швидше провести імунізацію ще більшого числа людей.

Для доставки вакцини Moderna потрібна температура близько -20 °C - аналогічно звичайній морозильній камері.

Для порівняння, Pfizer/BioNTech вимагає температури, близької до -75 °C, що значно ускладнює транспортну логістику. Вакцину AstraZeneca легше зберігати і поширювати, так як її можна зберігати при нормальній температурі холодильника.

Всі ці вакцини вимагають другої ревакцинації, але перша доза, швидше за все, буде дана якомога більшій кількості людей.

У випробуваннях, в яких брало участь понад 30 000 осіб, вакцина Moderna забезпечувала майже 95% захисту від важких наслідків Covid.

На даний момент близько 1,5 мільйона осіб у Британії отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid. Серед них майже чверть жителів Англії старше 80 років.

Нагадаємо, 6 січня ЄС дозволив використання другої вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.

Рішення було ухвалене за лічені години після того, як європейський регулятор - Європейське медичне агентство - рекомендувало її до затвердження, визнавши безпечною та ефективною.