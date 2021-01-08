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Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной - официально

Пятница, 8 января 2021, 15:14

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль действительно обратился в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказала пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

"Действительно премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с официальным письмом, относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX", - сказала Куришко.

Ранее информацию о письме Шмыгаля в Брюссель распространил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Напомним, ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства, в том числе Украине, в получении вакцины от коронавируса.

В конце 2020 заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

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