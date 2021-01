Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины - СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился с письмом к Еврокомиссии с просьбой помочь Украине получить вакцину от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

PM of #Ukraine has written to the Commission to get help with #CovidVaccine: "The extremely high global demand & purchase conditions for the vaccines make our negotiating positions incomparable to EU’s" & note that Ukr won't get vaccine earlier than in March