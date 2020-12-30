Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где о полтора миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей. Кроме того, мы ведем переговоры в рамках соответствующих международных механизмов по обеспечению массовой вакцинации и рассчитываем на получение около 8 млн вакцин", - сказал Енин.

По словам заместителя министра, еще с середины лета этого года МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывали на тот момент и сейчас уже разработали вакцины.

Он подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - предположил Енин.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавирус от Европейского Союза. Третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС.