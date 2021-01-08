Лондон объявил режим повышенной опасности из-за COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим повышенной опасности (major incident) из-за значительного увеличения числа зараженных коронавирусом и большой нагрузки на медицинские учреждения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Лондонской мэрии.

В мэрии объяснили, что количество случаев заболевания Covid-19 в Лондоне превышает 1000 на 100 000 человек, что оказывает огромное давление на медицинские учреждения. В период с 30 декабря по 6 января количество пациентов в лондонских больницах выросло на 27% (с 5524 до 7034), а количество людей на аппаратах ИВЛ выросло на 42% (с 640 до 908).

Только за последние три дня служба здравоохранения сообщила о 477 смертях в лондонских больницах после положительного теста на Covid-19.

"7034 человека, которые сейчас находятся в больнице с Covid-19 составляют на 35% больше по сравнению с пиком пандемии в апреле. Сейчас ежедневно происходит около 830 госпитализаций в лондонских больницах, тогда как до Рождества было до 500", - говорится в заявлении.

Объявленная ситуация определяется как "выходящее за рамки обычных операций и может причинить серьезный ущерб или представляет риск для жизни или благосостояния людей, основных служб, окружающей среды или национальной безопасности".

"Ситуация в Лондоне сейчас является критической, поскольку распространение вируса выходит из-под контроля. Количество случаев в Лондоне быстро возросло, и сейчас в наших больницах находятся на лечении на треть больше пациентов по сравнению с пиком пандемии в апреле прошлого года", - отметил Хан. Он также призвал людей по возможности оставаться дома.

Ранее такой режим объявлялся в связи с пожаром в Grenfell Tower в июне 2017 года, терактами на Вестминстерском мосту и Лондонском мосту и аварией трамвая Кройдон в ноябре 2016 года.

Напомним, Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.