Лондон оголосив режим підвищеної небезпеки через COVID-19

Мер Лондона Садік Хан оголосив у місті режим підвищеної небезпеки (major incident) через значне збільшення числа заражених коронавірусом та велике навантаження на медичні установи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Лондонської мерії.

У мерії пояснили, що кількість випадків захворювання на Covid-19 у Лондоні перевищує 1000 на 100 000 осіб, що чинить величезний тиск на медичні установи. У період з 30 грудня по 6 січня кількість пацієнтів у лондонських лікарнях зросла на 27% (з 5524 до 7034), а кількість людей на апаратах ШВЛ зросла на 42% (з 640 до 908).

Лише за останні три дні служба охорони здоров’я повідомила про 477 смертей у лондонських лікарнях після позитивного тесту на Covid-19.

"7034 людини, які зараз перебувають у лікарні з Covid-19, становлять на 35% більше у порівнянні з піком пандемії у квітні. Зараз щодня відбувається близько 830 госпіталізацій до лондонських лікарень, тоді як до Різдва було до 500", - йдеться у заяві.

Оголошена ситуація визначається як така, "що виходить за рамки звичайних операцій і може спричинити серйозну шкоду або становить ризик для життя або добробуту людей, основних служб, навколишнього середовища або національної безпеки".

"Ситуація в Лондоні зараз є критичною, оскільки поширення вірусу виходить з-під контролю. Кількість випадків у Лондоні швидко зросла, і зараз у наших лікарнях перебуває на лікуванні на третину більше пацієнтів у порівнянні з піком пандемії у квітні минулого року", - наголосив Хан. Він також закликав людей по можливості залишатися вдома.

Раніше такий режим оголошувався у зв'язку з пожежею у Grenfell Tower в червні 2017 року, терактами на Вестмінстерському мосту та Лондонському мосту та аварією трамвая Кройдон у листопаді 2016 року.

Нагадаємо, Британія схвалила застосування вакцини американської компанії Moderna на території країни.