Twitter забанил французского депутата, который выдавал себя за Трампа

Twitter заблокировал аккаунт французского депутата Иоахима Сон-Форже за то, что тот выдавал из себя Дональда Трампа и твитил от имени американского президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Через несколько часов после того, как Twitter в пятницу окончательно забанил Трампа, имя и фотография в подтвержденном аккаунте Сон-Форже были заменены на данные президента США. Один из фальшивых твитов псевдо-Трампа состоит только из слова "Помогите".

Это не первый раз, когда рожденный в Южной Корее народный депутат, представляющий граждан Франции в Швейцарии и Лихтенштейне в Национальном собрании, попадает в неприятности за выдачу себя за другого политика в соцсети: в апреле прошлого года данные профиля Сон-Форже было изменено таким же образом на данные президента Франции Эммануэля Макрона.

В течение нескольких часов поддельный аккаунт был использован для публикации нескольких сообщений, в том числе того, в каком Макрон выразил согласие с противоречивыми заявлениями Трампа о роли Китая в распространении коронавируса.

Позже Сон-Форже заявил, что его аккаунт взломали.

В 2018 году действия депутата в Twitter привели к выходу его из партии Макрона La République En Marche; Сон-Форже подал в отставку после выговора за сексистские твиты, опубликованные им о сенаторе Эстер Бенбассу.

В феврале прошлого года депутат также сыграл ключевую роль в распространении видеороликов, которые помешали кандидату Макрона Бенджамину Гриво в борьбе за кресло мэра Парижа.