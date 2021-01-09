Twitter забанив французького депутата, який вдавав з себе Трампа

Twitter заблокував аккаунт французького депутата Йоахіма Сон-Форже за те, що той видавав з себе Дональда Трампа і твітив від імені американського президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Через кілька годин після того, як Twitter у п’ятницю остаточно забанив Трампа, ім’я та фотографія у підтвердженому обліковому записі Сон-Форже були замінені на дані президента США. Один із фальшивих твітів псевдо-Трампа складається лише зі слова "Допоможіть".

Це не вперше, коли народжений у Південній Кореї народний депутат, який представляє громадян Франції у Швейцарії та Ліхтенштейні в Національних зборах, потрапляє в неприємності за видавання себе за іншого політика у соцмережі: минулого квітня дані профілю Сон-Форже було змінено таким же чином на дані президента Франції Еммануеля Макрона.

Протягом декількох годин підроблений акаунт був використаний для публікації кількох повідомлень, в тому числі того, в якому Макрон висловив згоду із суперечливими заявами Трампа щодо ролі Китаю у розповсюдженні коронавірусу.

Пізніше Сон-Форже заявив, що його акаунт зламали.

У 2018 році дії депутата у Twitter призвели до виходу його з партії Макрона La République En Marche; Сон-Форже подав у відставку після догани за сексистські твіти, опубліковані ним про сенатора Естер Бенбассу.

У лютому минулого року депутат також зіграв ключову роль у розповсюдженні відеороликів, які зашкодили кандидату Макрона Бенджаміну Гріво у боротьбі за крісло мера Парижа.