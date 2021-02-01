Зеленский рассказал, что ему было неприятно, когда США опубликовали разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Соединенных Штатах не должны были публиковать его телефонный разговор с Дональдом Трампом, который впоследствии привел к процедуре импичмента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

"Неприятность одна была, до этого момента я об этом не говорил. Это когда опубликовали наш разговор. Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы этого никогда не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. В любом случае, никто из нас не имеет права публиковать такие вещи", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что для него было очень обидно читать в СМИ о том, что Трамп давил на Украину.

"Мы меньше, чем США, но мы независимая страна. Мы доказали это России, когда защищали свою территорию, мы продолжаем доказывать, что мы независимы. Вот почему он не давил. Я такого никогда не говорил", - сказал Зеленский.

Украинский президент также признал, что "немного сердится" на Трампа.

Как известно, обвинения Дональда Трампа в давлении на Зеленского во время телефонного разговора для рассмотрения дела против сына Джо Байдена стали основанием для его первого импичмента. Тогда Сенат оправдал Трампа.