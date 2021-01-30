Зеленский рассказал американцам, что "немного сердится" на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что "немного сердится" на бывшего президента США Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO MAX.

Телеканал опубликовал в своем Twitter анонс выпуска интервью Владимира Зеленского, выбрав для этого фрагмент с вопросом о Дональде Трампе.

"Я вижу, вы сердитесь (you're angry with) на президента Трампа. Возможно, немного?", - спрашивает журналист.

"Немного", - отвечает Зеленский с улыбкой после длительной паузы, а потом смеется.

Впрочем, однозначно не ясно, была это утвердительная или вопросительная интонация.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Интервью должно выйти 31 января в 18:00 по американскому восточному времени (ЕТ).

Как известно, обвинения Дональда Трампа в давлении на Зеленского во время телефонного разговора с целью поддолкнуть расследование в отношении сына Джо Байдена стали основанием для его первого импичмента. Тогда Сенат оправдал Трампа.